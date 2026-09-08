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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Menyebut Wasit "Bodoh", Apakah Ivan Toney Terancam Sanksi Larangan Bermain?

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

Krisis baru mengancam "Al-Raqi"

Penyerang Al Ahli asal Inggris, Ivan Toney, kini terancam sanksi larangan bermain setelah menghina wasit pada pertandingan timnya melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli menelan kekalahan dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi.

Segera setelah pertandingan berakhir, Ivan Toney menghampiri wasit asal Amerika, Ismail Elfath, untuk memprotes tiupan peluit tanda akhir pertandingan sebelum waktu tambahan usai.

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Saudi Pro League
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Al Qadsiah
ALQ
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Al-Ettifaq
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Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
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Al Hazem
ALH

Lensa kamera menangkap momen penyerang Inggris itu tengah berbicara kepada wasit Amerika tersebut, di mana ia mengucapkan di sela-sela ucapannya: "Apakah kau bodoh?".

Ivan Toney terus melanjutkan protesnya terhadap wasit, hingga rekan setimnya Mohammed Suliman Bakr turun tangan dan berusaha menjauhkannya, khawatir ia akan terkena keputusan disipliner.

Perlu diketahui bahwa Ivan Toney adalah pencetak dua gol Al Ahli ke gawang Al Qadsiah, namun hal itu tidak cukup untuk terhindar dari kekalahan ketiga pada musim ini.

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