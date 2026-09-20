Suporter Atletico Madrid melancarkan serangan kepada tiga pemain sebelum dimulainya laga derbi, pada hari Minggu, melawan Real Madrid, di pekan ketujuh Liga Spanyol.

Atletico Madrid menjamu Real Madrid, pada hari Minggu, dalam sebuah derbi yang sangat panas.

Menurut situs "Foot Mercato", sebelum pertandingan, pemain pengganti Julian Alvarez kembali menerima cemoohan keras dari suporter di Stadion Wanda Metropolitano.

Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, suporter Atletico Madrid juga menyasar Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, duet Real Madrid.

"Ceuta adalah bagian dari Spanyol, kami tidak menyembunyikannya dan tidak meremehkannya", demikian tulisan pada spanduk yang diangkat para pendukung klub Atletico Madrid, ditujukan kepada dua bintang Real Madrid yang menolak mengenakan jersey lengkap tim sebagai bentuk solidaritas kepada warga Ceuta, yang berada di tengah krisis besar.

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