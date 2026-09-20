Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: "Mengejar Alvarez", suporter Atletico Madrid serang Mbappe dan Vinicius usai "kontroversi Ceuta"

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Morocco
Spanyol
Maroko

Sebelumnya menyembunyikan ungkapan dukungan untuk Ceuta

Suporter Atletico Madrid melancarkan serangan kepada tiga pemain sebelum dimulainya laga derbi, pada hari Minggu, melawan Real Madrid, di pekan ketujuh Liga Spanyol.

Atletico Madrid menjamu Real Madrid, pada hari Minggu, dalam sebuah derbi yang sangat panas.

Menurut situs "Foot Mercato", sebelum pertandingan, pemain pengganti Julian Alvarez kembali menerima cemoohan keras dari suporter di Stadion Wanda Metropolitano.

 Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, suporter Atletico Madrid juga menyasar Vinicius Junior dan Kylian Mbappe, duet Real Madrid.

"Ceuta adalah bagian dari Spanyol, kami tidak menyembunyikannya dan tidak meremehkannya", demikian tulisan pada spanduk yang diangkat para pendukung klub Atletico Madrid, ditujukan kepada dua bintang Real Madrid yang menolak mengenakan jersey lengkap tim sebagai bentuk solidaritas kepada warga Ceuta, yang berada di tengah krisis besar.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora




Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google