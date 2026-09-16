Aurélien Tchouameni dan Fede Valverde menutup salah satu babak paling menegangkan di ruang ganti Real Madrid musim lalu, setelah keduanya kembali tampil bersama di jantung lini tengah pada Selasa lalu dalam momen rekonsiliasi terbuka yang mengakhiri berbulan-bulan keretakan.

Keributan Valdebebas: Denda termahal di Madrid

Musim lalu berakhir di bawah sorotan lampu lebih karena tingkah laku duo tersebut di luar lapangan ketimbang penampilan mereka di dalamnya, di mana kedua pemain terlibat dalam keributan yang berlangsung selama dua hari penuh di kota olahraga Valdebebas, yang selama itu diduga pemain asal Uruguay tersebut terjatuh dan mengalami cedera di kepalanya.

Menyusul insiden tersebut, klub membuka proses disipliner terhadap kedua pemain, dan menjatuhkan denda sebesar 500 ribu euro untuk masing-masing, denda tertinggi yang pernah dialami Real Madrid dalam waktu belakangan ini, sebagai pesan yang jelas bahwa kedisiplinan berada di atas segala pertimbangan.

Kembali bersama: Piala Dunia meredakan suasana

Setelah beberapa bulan berlalu dari kejadian tersebut, dan di tengah periode yang membuat suasana mereda seiring dunia disibukkan oleh turnamen Piala Dunia, kedua pemain kembali bermain bersama pada hari Selasa, di mana keduanya sama-sama tampil sebagai starter di posisi gelandang bertahan.

Penampilan tim secara umum solid, terutama dengan sinarnya pemain Turki Arda Guler, dan tidak ada satu pun dari kedua pemain yang menonjol secara individu lebih dari yang diperkirakan, sebagai isyarat fokus mereka pada kerja sama tim.

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Momen penutup mengakhiri kontroversi

Meski demikian, momen bersinar yang sesungguhnya bagi duo tersebut datang di akhir pertandingan ketika tim meraih kemenangan "di detik-detik terakhir", di mana Tchouameni dan Valverde berpelukan hangat atas kerja yang telah mereka selesaikan dan saling memberi selamat, dalam momen yang menegaskan bahwa hubungan mereka, setidaknya di depan publik, telah membaik dan kembali normal, sehingga Real Madrid menutup lembaran krisis untuk selamanya.