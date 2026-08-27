Sementara semua mata tertuju pada bola-bola undian Liga Champions di Monako, ada peristiwa lain yang jauh lebih panas berlangsung di balik layar. Kamera berhasil menangkap sesuatu yang seharusnya tetap menjadi rahasia; wakil presiden Barcelona berhadapan langsung dengan presiden Atletico Madrid.

Kamera stasiun televisi TNT merekam, di sela-sela undian Liga Champions Eropa, sebuah momen yang menyulut kegilaan para pendukung Barcelona di Grimaldi Forum di Monako, sebelum dimulainya undian Liga Champions Eropa hari Kamis ini.

Lensa kamera memperlihatkan momen perbincangan panjang dan menarik antara Rafa Yuste, wakil presiden klub Barcelona sekaligus perwakilan resmi klub dalam undian, dengan Enrique Cerezo, presiden Atletico Madrid, di balik layar acara.

Pertemuan langsung ini terjadi pada waktu yang sangat sensitif, hanya beberapa jam setelah klub Atletico Madrid mengeluarkan pernyataan resmi baru yang menutup pintu secara final terhadap segala upaya Barcelona untuk bernegosiasi merekrut penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, yang ditetapkan oleh pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco sebagai target utama untuk memperkuat lini serang setelah kepergian Robert Lewandowski yang diperkirakan akan terjadi.

Presiden Barcelona, Joan Laporta, kemarin telah mengulurkan ranting zaitun kepada Atletico Madrid dalam upaya membuka pintu negosiasi, namun jawaban yang datang begitu keras dan cepat.

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Meski "Sang Laba-laba" Julian Alvarez absen dari latihan Atletico di kota Majadahonda untuk hari kedua berturut-turut dengan alasan "sakit", klub asal Madrid itu mengeluarkan pernyataan yang lebih tajam dari sebelumnya, kali ini dengan tanda tangan bersama grup "Apollo" selaku pemilik klub, untuk menegaskan secara mutlak pernyataan publik dari presiden Enrique Cerezo dan CEO Miguel Angel Gil yang menolak negosiasi dengan Barcelona secara total.

Hingga saat ini, belum terungkap detail apa yang dibicarakan antara Yuste dan Cerezo dalam perbincangan pribadi mereka, namun semua indikasi, yang terakhir adalah pernyataan Atletico yang didukung oleh para pemilik baru, menegaskan bahwa Barcelona tengah mengetuk pintu dari besi, dan bahwa manajemen Los Rojiblancos tidak berniat mundur satu langkah pun dalam kasus penyerang bintangnya.