Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, memicu kemarahan Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, setelah pertandingan melawan Uzbekistan di Piala Dunia 2026.

Ronaldo memimpin timnas Portugal meraih kemenangan atas Uzbekistan dengan skor 5-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada hari Selasa di Stadion Houston, pada putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Setelah pertandingan usai, Ronaldo hadir di ruang konferensi pers untuk memberikan beberapa pernyataan, namun ia marah ketika ditanya tentang Messi oleh salah satu jurnalis.

Menurut cuplikan video yang dipublikasikan oleh jaringan “TNT Sports”, jurnalis tersebut mulai mengajukan pertanyaan, dan begitu nama Messi disebut, Ronaldo mengabaikannya dan meminta jurnalis lain untuk mengarahkan pertanyaannya kepadanya.

Wartawan tersebut mencoba melanjutkan pertanyaannya, namun bintang Portugal itu tidak memperhatikannya, yang menunjukkan kemarahannya atas pertanyaan mengenai rival abadinya itu.

Messi menunjukkan performa luar biasa di Piala Dunia ini, di mana ia memimpin daftar pencetak gol dengan 5 gol, yang dicetaknya dalam dua pertandingan, unggul satu gol dari pemain Prancis Kylian Mbappé dan pemain Norwegia Erling Haaland.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan, menandai kontribusi pertamanya di turnamen ini, setelah gagal mencetak gol saat imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada putaran pertama babak penyisihan grup.