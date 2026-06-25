Video: Meksiko meraih nilai sempurna dan menyingkirkan Ceko dari Piala Dunia

Tim nasional Meksiko berhasil meraih hasil sempurna di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-0 pada Kamis pagi ini, dalam pertandingan Grup A.

Timnas Meksiko kini mengoleksi 9 poin dan memuncaki Grup 1, sementara Republik Ceko harus tersingkir lebih awal setelah hanya mengumpulkan satu poin.

Tiga gol Meksiko dicetak oleh Mateo Chávez (menit 55), Julián Quiñones (menit 61), dan Álvaro Vidalgo Fernández (90'+4).

Timnas Meksiko sebenarnya telah memastikan lolos ke babak selanjutnya Piala Dunia sejak putaran sebelumnya, namun mereka meraih kemenangan ini untuk memuncaki Grup A dengan rekor sempurna—menjadi satu-satunya tim yang mencapai prestasi ini hingga saat ini.







