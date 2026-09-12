Video: Mbappe dan Carreras Permainkan Rayo Vallecano dalam 3 Menit

Real Madrid mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 3-0 atas Rayo Vallecano, pada Sabtu hari ini, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam lanjutan pekan kelima La Liga.

Kylian Mbappe membuka keunggulan Los Blancos lewat tendangan penalti pada menit ke-14, sebelum Alvaro Carreras menambah gol kedua pada menit ke-17.

Gol Mbappe berasal dari penalti yang diperoleh Carreras, sementara bek asal Spanyol itu mencetak golnya setelah bertukar bola dengan pemain internasional Prancis tersebut.

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Dan pada menit ke-35, Jude Bellingham melengkapi trigol babak pertama, setelah umpan silang dari Vinicius Junior.

Real Madrid memasuki pertandingan ini dengan menempati posisi keempat, mengoleksi 9 poin dari 4 laga, setelah meraih 3 kemenangan dan sekali kalah, sementara Rayo Vallecano memiliki 4 poin di peringkat keempat belas.

Los Blancos menjalani laga ini setelah kemenangan atas Inter Milan (2-1), Selasa lalu, pada pekan pertama Liga Champions Eropa.

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