Pemain asal Prancis, Kylian Mbappe, mencetak gol baru untuk timnya Real Madrid saat menghadapi tuan rumah Elche, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada malam hari ini Selasa, dalam laga pekan keenam Liga Spanyol, melanjutkan ketajaman penyerang klub kerajaan tersebut sepanjang musim ini.

Gol Mbappe tercipta pada menit ke-33, setelah ia menerima umpan indah dari Yann Diomande, yang langsung disambut penyerang Prancis itu dengan satu sentuhan mengarah ke gawang, memastikan keunggulan Real Madrid dua gol tanpa balas, sebelum kegembiraan para pendukung Los Merengues berubah menjadi kekhawatiran setelah pemain tersebut terjatuh di lapangan usai berbenturan dengan Matias Dituro, kiper Elche.

Mbappe tetap tergeletak di atas lapangan selama beberapa menit, di tengah suasana penuh kecemasan di antara para pemain Real Madrid dan suporter karena khawatir ia mengalami cedera, sebelum akhirnya keluar lapangan sementara untuk mendapatkan perawatan. Pada saat yang sama, duo Endrick dan Carlos Espi mulai melakukan pemanasan di pinggir lapangan sebagai antisipasi jika penyerang Prancis itu tidak mampu melanjutkan pertandingan.

Namun Mbappe dengan cepat kembali ke lapangan setelah mendapat perawatan, menenangkan para pendukung Real Madrid dan melanjutkan penampilannya secara normal, sebelum ia membuktikan keinginannya untuk terus bersinar di hadapan Elche dengan mencetak gol baru hanya beberapa menit setelah kembali, namun wasit menganulirnya karena offside.

Dengan gol ini, Mbappe menduduki puncak daftar pencetak gol terbanyak La Liga musim ini dengan koleksi 7 gol, unggul satu gol atas duo Barcelona, Raphinha dan Lamine Yamal.

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