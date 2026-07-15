Video: "Masa-masa emosi sudah berakhir".. Vidal mengejutkan Messi!

Arturo Vidal terus menjadi sorotan berkat prediksinya di Piala Dunia 2026, setelah berhasil menebak dengan tepat bahwa Spanyol akan mengalahkan Prancis (2-0) dan lolos ke final.

Gelandang Colo Colo ini merayakan prediksinya yang tepat melalui akun Instagram-nya, sekaligus memberikan prediksinya untuk pertandingan malam ini antara Argentina dan Inggris.

Mantan bintang Juventus dan Barcelona itu mengatakan dalam sebuah story: “Saya sudah memberitahu kalian siapa yang akan menjuarai Piala Dunia. Saya juga sudah memberitahu kalian bahwa Spanyol akan mengalahkan Prancis. Saya lah yang paling paham soal sepak bola.”

Dukungan terhadap Spanyol ini bukanlah hal baru baginya, karena ia telah menobatkan Spanyol sebagai juara sebelum babak perempat final dimulai, dan ia berkata: "Spanyol adalah favorit utama saya, jadi saya yakin mereka akan lolos, tetapi Belgia akan menjadi lawan yang tangguh karena mereka telah meningkat pesat dalam pertandingan terakhir mereka."

Prediksinya terbukti benar setelah Spanyol menang 2-1 atas Belgia berkat gol di menit-menit akhir, sehingga ia menegaskan kembali: “Saya tetap yakin bahwa Spanyol akan menjadi juara dunia.”

Ia juga memprediksi Inggris akan lolos melawan Norwegia, dengan mengatakan: “Saya yakin Inggris akan lolos, karena mereka menunjukkan level permainan yang berbeda dalam pertandingan terakhirnya, sehingga kini menjadi salah satu kandidat terkuat.”

Mengenai pertandingan antara Argentina dan Swiss, ia berkata: “Ini pertandingan yang sangat terbuka. Kedua tim memiliki peluang besar untuk lolos, tetapi Argentina memiliki Leo, dan jika dia dalam performa terbaiknya, mereka akan lolos.”

Adapun prediksinya yang paling menarik adalah mengenai semifinal antara Argentina dan Inggris. Meskipun memiliki hubungan yang erat dengan Lionel Messi, ia berkata: “Antara Inggris dan Argentina… Oh, Leo, maaf! Tapi saya yakin Inggris akan lolos, dan finalnya akan melawan Spanyol.”

Vidal menjelaskan bahwa prediksinya didasarkan pada performa tim-tim di turnamen ini, bukan pada emosi, sambil berkata: “Waktunya emosi sudah berlalu, karena gaya bermain tim-tim ini sangat jelas.”

Setelah Spanyol lolos ke final, perhatian kini tertuju pada pertandingan antara Argentina dan Inggris untuk mengetahui apakah Vidal akan melanjutkan rangkaian prediksinya yang akurat di turnamen ini.