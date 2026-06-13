Video: Maroko mengalahkan Brasil berkat gol Diaz

Tim nasional Maroko langsung menunjukkan keunggulannya atas Brasil dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada Minggu pagi ini, di babak penyisihan grup Piala Dunia.

Para pemain Atlas Lions tidak menunggu lama dan langsung menekan pertahanan Brasil sejak menit pertama untuk mencetak gol cepat yang mengacaukan rencana lawan.

Ada lebih dari satu peluang bagi timnas Maroko untuk mencetak gol, namun mereka terhenti oleh pertahanan Brasil yang kokoh.

Di sisi lain, timnas Brasil nyaris mencetak gol pada menit ke-13, setelah umpan silang sempurna dari Vinícius Júnior, namun bola melintas di depan Igor Thiago, sehingga peluang gol yang pasti bagi Samba terbuang percuma.

Maroko membalas peluang yang terbuang itu dengan gol pembuka yang dicetak oleh Ismail Saibari untuk tim Atlas Lions pada menit ke-21, berkat umpan apik dari Ibrahim Diaz.

Perlu dicatat bahwa Ismail Saibari dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Belanda musim 2025-2026, berkat penampilannya yang luar biasa bersama PSV Eindhoven.