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Arsenal FC v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport
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Video: Mantan bintang Liga Primer menjadi korban tabrakan

Premier League
A. Townsend
Tottenham Hotspur
Everton
Inggris

Kejadian aneh di dalam lapangan hijau

Andros Townsend, mantan winger Tottenham dan Everton, mengalami insiden aneh setelah tertabrak mesin perata lapangan saat melakukan pemanasan jelang sebuah pertandingan di Thailand.

Pemain Inggris berusia 35 tahun yang kini beralih menjadi analis televisi itu tengah menjalani petualangan profesionalnya setelah bergabung dengan klub PT Prachuap pada bursa transfer musim panas.

Selama jeda tersebut, Townsend berada di Amerika Serikat untuk meliput Piala Dunia bagi jaringan ITV, dan ia juga menjadi berita utama karena beberapa pilihan makanannya selama turnamen berlangsung.

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Dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan, sang pemain pada hari Sabtu selamat dari cedera serius setelah mendapati dirinya berada di bawah mesin perata lapangan saat melakukan pemanasan di sela-sela dua babak pertandingan.

Rekaman video memperlihatkan pengemudi mesin tersebut kesulitan mengendalikan kendaraannya, sementara Townsend sedang menendang bola menjauh tanpa melihat ke arah mesin itu, yang memicu jeritan para penonton di tribun.

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Mesin itu menabrak Townsend hingga ia terjatuh ke tanah, sementara mesin tersebut sudah melindas kedua kakinya dan bagian bawah tubuhnya.

Meski situasinya berbahaya, sang pemain mampu bangkit dan meninggalkan lapangan tanpa mengalami cedera, sebelum ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir pertandingan yang dimenangkan timnya dengan skor 3-0.

Townsend kemudian mengunggah video insiden tersebut melalui akun Instagram miliknya.

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