VIDEO: Bintang Man United Matheus Cunha Blak-Blakan Soal Pengalamannya Yang Sangat Menyakitkan Di Brasil Tiga Tahun Lalu

Penyerang Manchester United Matheus Cunha telah membahas bagaimana dia tumbuh sebagai pemain dan pribadi sejak diabaikan dari skuad Brasil untuk Piala Dunia 2022. Pemain seperti Antony, Gabriel Jesus, dan Pedro dipilih lebih dulu oleh manajer Selecao saat itu, Tite. Namun, Cunha kembali disukai di bawah Carlo Ancelotti dan memiliki peluang kuat untuk terpilih kali ini. Dengarkan apa yang dikatakan mantan penyerang Wolves tersebut tentang menghadapi pengalaman "sangat menyakitkan" saat tidak terpilih tiga tahun lalu. ⬆️