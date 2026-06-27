Video: Mahmoud Saber mencetak gol bersejarah bagi Mesir di Piala Dunia

Mahmoud Saber, gelandang tim nasional Mesir, mencetak gol bersejarah bagi tim Firaun di Piala Dunia.

Gol tersebut tercipta pada menit kelima saat menghadapi Iran di babak ketiga fase grup, sehingga menjadi gol tercepat yang pernah dicetak timnas Mesir dalam sejarah Piala Dunia.





Menurut situs "Stats Foot", Mahmoud Saber (24 tahun dan 10 bulan) menjadi pencetak gol termuda kedua dalam sejarah Mesir di Piala Dunia setelah Abdel Rahman Fawzi (24 tahun dan 9 bulan).

Perlu dicatat bahwa ini adalah penampilan pertama Mahmoud Saber dalam pertandingan Piala Dunia.

Timnas Mesir memuncaki Grup G dengan raihan 4 poin menjelang dimulainya putaran ketiga, yang memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar.

Ini merupakan kali pertama tim "Al-Fara'una" lolos ke babak kedua dalam sejarah partisipasi mereka di Piala Dunia, di mana sebelumnya mereka telah berpartisipasi dalam tiga edisi dan selalu tersingkir di babak pertama.



