Video: Liverpool Kembali Tersandung di Premier League

Liverpool bermain imbang 2-2 melawan tamunya Nottingham Forest pada hari Sabtu ini di Stadion Anfield, dalam pekan kedua Liga Primer Inggris. Hasil ini membuat Liverpool gagal meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi musim ini, setelah sebelumnya mereka bermain imbang dengan skor sama melawan Newcastle di pekan pembuka.

Nottingham Forest unggul lebih dulu pada menit ke-24 melalui Dan Ndoye, yang memanfaatkan serangan cepat dan menuntaskannya dengan tembakan indah ke pojok jauh gawang Alisson Becker.

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Para pemain asuhan pelatih Andoni Iraola berusaha bangkit sebelum babak pertama berakhir, dan Florian Wirtz berhasil menggetarkan jala, tetapi gol tersebut dianulir karena offside pada menit ke-32.

Tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-60 melalui penyerang asal Swedia Alexander Isak, yang memanfaatkan umpan silang dari pemain Belanda Cody Gakpo, lalu menempatkan bola ke dalam gawang.

Nottingham Forest kembali unggul pada menit ke-70 melalui Morgan Gibbs-White dari titik penalti. Namun Liverpool menolak menyerah, dan Victor Munoz mampu mencetak gol penyama kedudukan (2-2) lewat tembakan keras yang membentur mistar gawang sebelum menyentuh jala tim tamu.

Pertandingan ini menjadi penampilan pertama Munoz sebagai starter dengan kostum Liverpool di Premier League.

Dengan hasil ini, Liverpool mengoleksi poin kedua dan menempati peringkat kesepuluh sementara, sementara Nottingham meraih poin pertamanya dan menduduki peringkat ke-12 sementara, sembari menunggu sisa pertandingan pekan ini.

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