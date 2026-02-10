VIDEO: Liam Rosenior memberikan penilaiannya tentang bulan pertamanya memimpin Chelsea dan menanggapi kembalinya performa Cole Palmer.

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, telah merefleksikan bulan pertamanya memimpin The Blues, menegaskan bahwa ada "tanda-tanda yang menggembirakan" sebelum memuji para pemain atas sikap mereka terhadap sejumlah pertemuan tim yang telah dia adakan. Mantan pelatih kepala Strasbourg ini juga merasa optimis dengan peningkatan performa Cole Palmer dan berharap hal serupa akan terus berlanjut ke depannya.

