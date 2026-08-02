Pemain asal Polandia, Robert Lewandowski, mencetak dwigolnya yang pertama di Stadion Chicago Fire, setelah membawa timnya meraih kemenangan atas Charlotte dan tampil gemilang pada debutnya di hadapan para pendukung klubnya.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", sebanyak 32.183 penonton hadir di Stadion Soldier Field di Chicago untuk menyaksikan penampilan perdana Lewandowski di kandang timnya, dan mantan penyerang Barcelona itu membalasnya dengan dwigol yang luar biasa, membawa Fire membalikkan keadaan dari posisi tertinggal.





Pemain Spanyol, Pep Biel, membawa Charlotte unggul pada menit ke-18, tetapi hanya berselang 93 detik sebelum Lewandowski menyamakan kedudukan lewat tembakan mendatar sempurna dengan kaki kanannya, yang tak mampu dihalau kiper di tiang dekat.

Pemain Polandia itu melengkapi dwigol pribadinya pada babak kedua, memanfaatkan umpan matang dari pemain Finlandia, Robin Lod, sebelum mengecoh kiper lewat tembakan indah dari dalam kotak penalti.





Griezmann memberi assist, tetapi Orlando kalah

Orlando City, yang diperkuat pemain Prancis Antoine Griezmann, kalah dengan skor 2-3 dari tuan rumah New York Red Bulls, dalam pertandingan yang tak mampu diwarnai gol dari mantan penyerang Atletico Madrid itu. Griezmann menciptakan gol kedua bagi timnya, tetapi hal itu tidak cukup untuk membawa pulang poin.

Philadelphia menjadi saksi drama besar, setelah Union membalikkan ketertinggalan dengan dua gol dalam 20 menit terakhir menghadapi Atlanta United, yang bermain dengan sepuluh pemain selama lebih dari satu jam.

Milan Iloski memicu kebangkitan pada menit ke-73, kemudian Nil Pierre dan Ezequiel Aladoh mencetak dua gol pada menit ke-96 dan ke-97, membalikkan hasil pertandingan.

Montreal membalikkan ketertinggalan dengan dua gol di kandangnya, dan bermain imbang 2-2 melawan New England Revolution. Pemain Spanyol, Carles Gil, dan Dor Turgeman membawa tim tamu unggul pada babak pertama, tetapi bek Kolombia, Bryan Vera, dan Prince Owusu menyamakan kedudukan bagi tim Kanada itu.

Laga antara para pemuncak Wilayah Barat berakhir imbang 1-1 antara Los Angeles FC dan Vancouver Whitecaps, di mana Son Heung-min membawa unggul tim asal Los Angeles itu, tetapi tendangan penalti yang dieksekusi pemain Jerman, Thomas Müller, menyelamatkan satu poin bagi Vancouver pada menit ke-76.