VIDEO: Legenda West Ham, Carlton Cole, membicarakan kekecewaannya terhadap Chelsea, rasa hormatnya terhadap Harry Kane, dan persahabatannya dengan 50 Cent dalam episode terbaru Beast Mode On Podcast

Episode terbaru dari podcast Beast Mode On menampilkan mantan striker West Ham dan Inggris, Carlton Cole, yang bergabung dengan Adebayo Akinfenwa untuk membahas kehidupan di Chelsea dan keputusannya untuk meninggalkan The Blues, bagaimana kunjungannya ke klub malam membuat Jose Mourinho marah, mendapatkan nasihat hidup dari 50 Cent, dan banyak lagi.