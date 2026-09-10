Video: Legenda kemanusiaan, aksi menakjubkan Ronaldo terhadap pemain Abha

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, kembali menunjukkan sikap kemanusiaannya yang menonjol, setelah ia menyempatkan diri untuk menyampaikan pesan khusus kepada salah satu pemain Abha usai laga yang mempertemukan kedua tim dalam pekan keenam Liga Roshn Saudi.

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Meski laga berakhir dengan kemenangan Al-Nassr 2-1, Ronaldo tidak langsung menuju ruang ganti. Ia justru memilih menghampiri bangku cadangan Abha untuk memastikan kondisi penyerang tim asal Prancis, Alimami Gory, setelah cedera yang dialaminya selama pertandingan.

Rekaman video memperlihatkan Ronaldo bergerak menuju bangku cadangan Abha, sebelum mendekati Gory dan memeluknya erat, dalam pemandangan yang mencerminkan sisi kemanusiaan bintang Portugal itu jauh dari suasana persaingan dan pertarungan di dalam lapangan.

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Ronaldo tidak hanya memastikan kondisi penyerang asal Prancis itu, karena ia juga menyempatkan diri untuk menyapa seluruh pemain Abha yang berada di bangku cadangan, sebuah tindakan yang menuai pujian luas, setelah ia menempatkan sportivitas di atas segala pertimbangan lain.

Gory, yang berusia 30 tahun, telah meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera pada menit terakhir pertandingan, hal yang mendorong Ronaldo untuk menghampirinya setelah peluit panjang guna memastikan kondisinya dan memastikan bahwa ia baik-baik saja.

Momen ini menambah satu lagi sikap kemanusiaan ke dalam catatan Ronaldo, yang sekali lagi membuktikan bahwa kebintangannya tidak berhenti pada mencetak gol dan meraih kemenangan, tetapi juga meluas hingga menghormati lawan dan berdiri di sisinya pada momen-momen sulit.