Gelandang asal Belanda, Tijjani Reijnders, pemain Al-Qadsiah, tampil melampaui ekspektasi di Liga Roshn Arab Saudi setelah kepindahannya ke klub tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Reijnders tampil sebagai starter bersama Al-Qadsiah dalam laga melawan Al-Ahli, hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn.

Pada menit ke-14, gelandang Belanda itu membuka keunggulan bagi klub barunya lewat tembakan keras dari tepi kotak penalti, yang gagal dihalau oleh kiper Al-Ahli asal Senegal, Édouard Mendy.

Reijnders menambah gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnya dalam laga tersebut pada menit ketiga masa injury time babak pertama, setelah menyambut umpan silang dari Mohammed Abu Al-Shamat menjadi gol lewat sundulan kepala.

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Dengan demikian, Reijnders mencetak gol kedua dan ketiganya bersama Al-Qadsiah sejak kepindahannya ke klub tersebut pada masa transfer musim panas lalu dari Manchester City.

Gol pertama gelandang Belanda itu bersama Al-Qadsiah tercipta pada penampilan keduanya bersama klub, tepatnya saat kemenangan atas Neom dengan dua gol tanpa balas, pada pekan ketiga Liga Roshn.

Dengan begitu, Reijnders mengungguli awal kariernya bersama Manchester City, di mana ia hanya mencetak satu gol dalam empat pertandingan pertamanya bersama tim biru langit itu pada musim lalu, yakni ke gawang Wolverhampton pada pekan pertama Liga Inggris.

Perlu diketahui bahwa Reijnders tetap menjadi transfer termahal dalam sejarah klub Al-Qadsiah, di mana klub Arab Saudi itu mendatangkannya dari Manchester City pada masa transfer musim panas lalu, dengan nilai 61 juta euro, menurut laporan media.