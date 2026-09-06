Video: Lamine Yamal Panaskan Persaingan Ballon d'Or dengan Gol Kelas Dunia di Mestalla

Lamine Yamal, bintang muda Barcelona, mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya dalam perebutan penghargaan Ballon d'Or, setelah mencetak gol menakjubkan saat Barcelona menghadapi Valencia di Stadion Mestalla, lewat tembakan menukik dari sudut yang nyaris mustahil, guna menegaskan kehadirannya yang kuat dalam perlombaan penghargaan tersebut beberapa pekan menjelang acara yang dinantikan di London.

Gol itu tercipta setelah umpan matang dari Fermin Lopez, yang mengirim bola dengan presisi melewati lini pertahanan Valencia menuju Yamal yang bergerak diagonal, sebelum sayap Spanyol itu menyentuh bola dengan kaki kirinya dan menempatkannya secara memukau di atas kiper Dimitrievski, dalam sebuah momen yang mencuri perhatian.

Yamal tak berhenti sampai di situ, karena ia kembali menggetarkan jala sebelum 10 menit berlalu, namun wasit pertandingan menganulir gol tersebut setelah intervensi teknologi VAR, akibat adanya offside dengan selisih yang sangat tipis, ketika kakinya berada di depan bek terakhir Valencia.

Meski Yamal gagal mencetak gol keduanya dalam hitungan menit, awal yang kuat di Mestalla mencerminkan kondisi teknis istimewa yang tengah ia jalani, setelah mencetak dua gol dalam waktu singkat, satu di antaranya disahkan dan yang lain dianulir dengan selisih sentimeter.

Pemain berusia 19 tahun itu terus menegaskan kegemilangannya belakangan ini, karena ia menambah koleksinya menjadi 3 gol dalam dua pertandingan terakhir bersama Barcelona, setelah mencetak dua gol saat menghadapi Rayo Vallecano pada pekan lalu, sehingga memperkuat posisinya di antara kandidat terkemuka yang bersaing memperebutkan Ballon d'Or.