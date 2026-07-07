Video: Lamine Yamal Menarik Perhatian dengan Reaksinya terhadap Ronaldo

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, menarik perhatian dengan sikapnya terhadap kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, setelah kedua tim bertanding di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Spanyol memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Portugal dengan skor 1-0, berkat gol yang dicetak oleh Mikel Merino pada masa injury time, sehingga timnas Portugal harus tersingkir dari turnamen.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo tampak terpukul oleh tersingkirnya timnas negaranya, dan terlihat sedih di lapangan, karena ia kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Dunia selamanya, setelah ia mengumumkan bahwa Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini adalah yang terakhir dalam karier internasionalnya.

Lamine Yamal kemudian menghampiri bintang Portugal tersebut, menjabat tangannya, lalu memeluknya, dalam sebuah gestur kemanusiaan yang mendapat perhatian luas, sebagai bentuk dukungan dan belasungkawa setelah berakhirnya perjalanan Portugal di turnamen ini.

Timnas Spanyol kini bersiap menghadapi laga berat melawan Belgia di babak perempat final, setelah rekan-rekan Romelu Lukaku menghancurkan timnas Amerika Serikat dengan skor 4-1 pada Selasa pagi tadi.