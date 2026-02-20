Diterjemahkan oleh

VIDEO: Lamine Yamal ditukar dengan TIGA bintang PSG?! Tim Depan Tiga GOAL membahas transfer sepak bola yang hipotetis - dan sangat kontroversial

Apakah Barcelona akan mempertimbangkan untuk menjual Lamine Yamal sebagai imbalan atas Achraf Hakimi, Nuno Mendes, dan Vitinha?! Apakah ada kemungkinan Real Madrid mempertimbangkan untuk melepas tiga bintang mereka demi Erling Haaland? Bagaimana dengan Declan Rice ditukar dengan Rodri DAN Tijjani Reijnders? Tim Front Three GOAL mendiskusikan serangkaian skenario transfer sepak bola yang hipotetis.