Video: Kutukan Afrika Menimpa Pembukaan Piala Dunia 2026

Dalam sebuah kejadian langka yang mengingatkan pada Piala Dunia 1990, tim nasional Afrika Selatan menjadi tim pertama yang menerima dua kartu merah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia sejak tim Kamerun melawan Argentina 36 tahun lalu.

Hal ini terjadi saat timnas Afrika Selatan berhadapan dengan Meksiko, sehingga mencatatkan rekor negatif baru dalam sejarah pertandingan pembuka turnamen tersebut.

Timnas Afrika Selatan mengalami pukulan telak di awal perjalanannya di Piala Dunia, setelah menyelesaikan pertandingan pembuka melawan Meksiko dengan hanya sembilan pemain, akibat dua pemainnya diusir dari lapangan, yang pertama Yaya Situle pada menit ke-49, dan yang kedua Thimba Zwane (84).

"The Boys" menjadi tim pertama yang menerima dua kartu merah dalam pertandingan pembuka Piala Dunia sejak tim Kamerun dalam pertandingannya yang bersejarah melawan Argentina pada tahun 1990.

Kamerun juga menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain setelah Andre Kana-Beck diusir pada menit ke-61, dan Benjamin Maseng pada menit ke-89.

Dengan catatan negatif ini, Afrika Selatan memegang rekor yang tidak diinginkan yang mencerminkan ketegangan yang jelas dan disiplin yang lemah dalam pertandingan pertamanya di turnamen ini, mengulangi skenario "The Indomitable Lions" lebih dari tiga dekade lalu.

Peristiwa ini dianggap sebagai yang paling menonjol sejauh ini di edisi Piala Dunia kali ini, tidak hanya karena menghidupkan kembali kenangan pertandingan bersejarah, tetapi juga karena menjadi tantangan besar bagi tim "Bafana Bafana" di sisa pertandingan fase grup, setelah mereka menghadapi tekanan moral dan teknis yang besar akibat kekurangan pemain sejak awal.