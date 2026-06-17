Video: Krisis tim Arab berlanjut... Hat-trick Messi mengacaukan rencana Aljazair

Tim nasional Aljazair gagal meraih kemenangan pertama bagi negara Arab di Piala Dunia 2026, dan kalah dari tim nasional Argentina dengan skor 0-3 pada dini hari Rabu ini, dalam pertandingan yang menyaksikan sang legenda Lionel Messi mencetak 3 gol atau “hat-trick”.

Timnas Aljazair menelan kekalahan ketiga bagi negara-negara Arab setelah Tunisia kalah 1-5 dari Swedia, dan Irak kalah 1-4 dari Norwegia, sementara keempat tim, yaitu Qatar, Maroko, Mesir, dan Arab Saudi, meraih hasil imbang yang memuaskan melawan Swiss, Brasil, Belgia, dan Uruguay secara berturut-turut.

Harapan negara-negara Arab kini bergantung pada timnas Yordania, yang akan menghadapi timnas Austria pada pagi hari ini.

Timnas Argentina kini memuncaki Grup 10 dengan raihan 3 poin, sementara timnas Aljazair berada di posisi terbawah grup, sambil menunggu hasil pertandingan antara Yordania dan Austria.

Hattrick bersejarah

Messi mencetak hat-trick pertama di Piala Dunia 2026 dan memimpin daftar pencetak gol sejak dini. Ia juga mencatatkan hat-trick pertama dalam kariernya di Piala Dunia, serta meningkatkan total golnya menjadi 16 gol untuk memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini, sejajar dengan pemain Jerman Miroslav Klose.

Dua Gol yang Dibatalkan

Pertandingan dimulai dengan cepat, dan timnas Argentina mengambil inisiatif serangan. Messi hanya membutuhkan 5 menit untuk menjebol gawang Luca Zidane setelah menerima umpan terobosan dari Lautaro Martínez, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside, sehingga “Si Kutu” memberikan peringatan dini bagi barisan “Pejuang Gurun”.

Namun, timnas Aljazair membalas dengan cara yang sama hanya tiga menit kemudian. Ibrahim Maza memberikan umpan terobosan yang luar biasa kepada Fares Chaibi, yang melepaskan tendangan datar ke sudut sempit gawang Emiliano Martínez, namun gol tersebut juga dianulir karena offside.

Keajaiban Messi

Timnas Argentina segera menguasai kembali permainan. Messi menerima bola di luar kotak penalti, menerobos ke dalam, lalu melepaskan tendangan mendadak di tengah ketidakhadiran penjagaan lawan untuk mencetak gol cepat pada menit ke-17, sekaligus mempersulit tugas tim Hijau.

Juara bertahan mendominasi pertandingan setelah gol tersebut, dan keunggulan itu berlanjut hingga babak kedua, sementara para pejuang gurun gagal mengganggu pertahanan tim Amerika Latin kecuali dalam beberapa momen langka.

Messi berhasil menambah gol kedua untuk tim Tango pada menit ke-60 melalui tendangan susulan setelah tembakan yang dilepaskan oleh Mac Allister ditepis oleh Luca Zidane.

Messi tidak berhenti di situ; ia mencetak gol ketiga pada menit ke-76 melalui tendangan mendadak dari tepi kotak penalti, lalu pelatih Lionel Scaloni memutuskan untuk menggantikannya setelah itu agar ia dapat beristirahat menjelang pertandingan melawan Austria dan Yordania.