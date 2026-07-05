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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Krisis mendadak menghentikan sesi latihan Mesir... dan keputusan mendesak dari Hossam Hassan

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
H. Hassan
Argentina
Mesir
AS

Tim Mesir bersiap menghadapi Argentina

Tim nasional Mesir menghadapi krisis yang sesungguhnya menjelang laga melawan Argentina, lusa Selasa, di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Mesir lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Australia melalui adu penalti, usai pertandingan berakhir imbang 1-1, sementara Argentina lolos dengan susah payah setelah meraih kemenangan tipis 3-2 atas Cape Verde setelah melalui dua babak perpanjangan waktu.

Federasi Sepak Bola Mesir (EFF) hari ini, Minggu, mempublikasikan sebuah video yang memperlihatkan lapangan latihan yang dilanda badai petir.

Asosiasi tersebut mengatakan: “Latihan timnas Mesir dibatalkan setelah satu jam karena badai petir… dan dilanjutkan di ‘gym’ sebagai persiapan menghadapi Argentina.”

Mereka melanjutkan: “Timnas Sepak Bola Utama Mesir, yang dipimpin oleh kembar Hossam dan Ibrahim Hassan, menjalani latihan di Atlanta, Amerika Serikat, sebagai persiapan menghadapi timnas Argentina pada pukul tujuh malam hari Selasa mendatang—waktu Kairo—dalam rangkaian pertandingan babak 16 besar Piala Dunia. Latihan tersebut berlangsung kurang dari satu jam saja, akibat badai petir.”

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Argentina
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Staf teknis timnas Mesir memutuskan untuk melanjutkan latihan di pusat kebugaran yang ada di hotel tempat mereka menginap di Atlanta.



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