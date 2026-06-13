Video: Kontroversial... Qatar Mendapat Penalti Pertama di Piala Dunia 2026

Swiss mendapatkan tendangan penalti pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, dan berhasil mengonversinya menjadi gol ke gawang Qatar, hari Sabtu ini, dalam pertandingan pertama Grup B, di Stadion Levi's di California, Amerika Serikat.

Penyerang Breel Embolo berhasil mengeksekusi tendangan penalti tersebut pada menit ke-17, dengan tendangan akurat ke sisi kanan gawang kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada.

Adegan tendangan penalti pertama di Piala Dunia 2026 ini memicu kontroversi wasit, mengenai apakah ada offside sebelum pelanggaran yang dilakukan kiper Qatar.

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Swiss dan Qatar bermain di Grup B Piala Dunia, yang juga mencakup Bosnia dan Herzegovina serta Kanada sebagai tuan rumah bersama.

Kanada bermain imbang dengan Bosnia dalam pertandingan pertama grup (1-1), di mana tim Eropa itu unggul satu gol, sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan.







