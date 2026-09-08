Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol menanggapi pernyataan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, manajer Real Madrid, setelah kontroversi yang meletus menyusul kekalahan Los Blancos dari Real Betis dengan skor 1-0.

Dalam konferensi pers kemarin, Senin, Mourinho mempertanyakan dan mengkritik Iglesias Villanueva, wasit yang bertanggung jawab atas teknologi Video Assistant Referee (VAR) pada pertandingan Real Madrid melawan Real Betis: "Mengapa penalti melawan Betis tidak diulang? Apakah karena VAR tidak memahami aturannya? Atau karena mereka memang tidak mau melakukannya?".

Mbappe gagal mengeksekusi penalti untuk Real Madrid, dan Los Blancos menuntut agar tendangan itu diulang dengan alasan salah satu pemain Betis masuk ke kotak penalti sebelum eksekusi dilakukan, namun hal itu tidak dikabulkan oleh wasit.

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Komite Teknis Wasit dalam analisisnya atas situasi-situasi perwasitan pada pekan ini melalui program "Waktu Peninjauan" mengatakan: "Mbappe mengeksekusi penalti, dan Vieites menepisnya; kemudian Bartra menyambar bola muntah dan membuangnya menjadi tendangan sudut. Pada saat bola ditendang, salah satu kaki Bartra berada di udara sementara yang lainnya menyentuh tanah".

Komite tersebut menambahkan, menanggapi keputusan Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional: "Jika seorang pemain berada di udara saat penalti dieksekusi, posisinya ditentukan berdasarkan posisi yang diperkirakan dari kedua kakinya seandainya keduanya menyentuh tanah. Aturan 'di udara' hanya diterapkan ketika seluruh tubuh terangkat dari tanah".

Karena alasan itu, komite berpandangan bahwa teknologi Video Assistant Referee (VAR) sudah tepat dengan tidak memerintahkan pengulangan eksekusi penalti: "Bartra tidak berada di udara karena salah satu kakinya menyentuh tanah. Ia juga tidak melangkah ke busur penalti. Bartra tidak melakukan pelanggaran apa pun. Eksekusi penalti tidak seharusnya diulang. Itu adalah keputusan yang benar dari wasit dan VAR".







