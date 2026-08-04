Video Kocak: Jebakan Tak Terduga untuk Para Bintang Real Madrid

Sebuah lelucon lucu yang dilakukan salah satu anggota tim media Real Madrid menghadirkan suasana ceria di dalam sesi latihan Los Blancos, setelah gelandang asal Uruguay, Fede Valverde, menjadi korban "filter" kamera yang mengubah bentuk wajahnya, dalam momen yang memancing gelombang tawa di antara rekan-rekannya.

Menurut apa yang dipublikasikan klub kerajaan itu, direktur konten digital Real Madrid menyerahkan sebuah ponsel kepada Valverde seusai sesi latihan hari ini, memintanya untuk merekam sebuah video untuk akun-akun klub di media sosial, tanpa disadari sang pemain bahwa kamera itu bekerja dengan "filter" yang mengubah bentuk wajah.

Begitu Valverde melihat ke layar ponsel dan melihat wajahnya berubah total, ia langsung tertawa terbahak-bahak, sebelum menjebak rekan-rekannya, Brahim Diaz, Denzel Dumfries, Arda Guler, dan Vinicius Junior, dalam perangkap yang sama, dalam pemandangan spontan yang mencerminkan suasana positif di dalam ruang ganti tim.

Real Madrid mengabadikan momen itu dan mempublikasikannya melalui platform-platform resminya, di mana ia mendapat respons luas di antara para penggemar yang menikmati pemandangan lucu tersebut.

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