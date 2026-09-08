Federico Valverde mencetak gol kedua Real Madrid ke gawang Inter Milan pada menit ke-23, dalam pertandingan mereka yang berlangsung hari Selasa ini, di laga pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa.

Kylian Mbappe lebih dulu unggul dengan mencetak gol pertama pada menit ke-14, sangat berlawanan dengan jalannya pertandingan, di mana Inter justru lebih dekat untuk menggetarkan jala andai bukan karena penampilan gemilang kiper Thibaut Courtois.

Pada menit ke-23, kiper Inter Milan, Josep Martinez, mencoba melewati Valverde, yang menekannya dengan kuat dan merebut bola hingga masuk ke dalam gawang.









Kesalahan kiper Inter Milan tersebut kembali mengingatkan pada kesalahan-kesalahan para kiper sebelumnya menghadapi Real Madrid juga.

Salah satu kesalahan paling menonjol dari itu semua adalah yang dilakukan Loris Karius, kiper Liverpool, di final Liga Champions Eropa 2018.

Karius mencoba mengoper bola dengan tangannya secara cepat kepada rekannya, tetapi Benzema yang menekannya menjulurkan kakinya dan memotong bola hingga langsung berubah menjadi masuk ke dalam gawang.

Kesalahan hari ini juga mengingatkan pada apa yang dilakukan pemain Italia Gianluigi Donnarumma, kiper Manchester City saat ini dan Paris Saint-Germain sebelumnya, menghadapi Real Madrid juga pada 2022.

Real Madrid bertemu Paris di leg kedua babak 16 besar Liga Champions, dan Donnarumma menjadi kiper tim Prancis tersebut saat itu.

Paris lebih dulu unggul dengan satu gol, sebelum Real Madrid menyamakan kedudukan lewat kaki pemain Prancis Karim Benzema.

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Gol penyeimbang untuk Real Madrid datang setelah kesalahan katastrofis dari Donnarumma, setelah Benzema menekannya dengan kuat hingga sang kiper terjatuh saat mengoper bola yang meluncur ke Vinicius, yang kemudian mengoperkannya kepada Karim yang menembakkannya ke dalam gawang.