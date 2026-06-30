Video: Kiper Belanda menggagalkan dua gol Maroko dalam satu menit

Kiper Belanda, Bart Verbruggen, menyelamatkan gawangnya dari dua gol yang hampir tercipta dalam waktu satu menit saat melawan Maroko, berkat dua penyelamatan menakjubkan, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko, pada babak 32 besar Piala Dunia.

Pada menit ke-18 pertandingan, Achraf Hakimi mengeksekusi tendangan sudut dari sisi kanan dengan mengirimkan umpan silang, yang disambut oleh Nael El-Ainawi dengan sundulan keras, namun berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Brighton tersebut.

Beberapa detik kemudian, bola sampai ke Ashraf Hakimi di tepi kotak penalti Belanda, dan ia melepaskan tendangan keras yang dengan susah payah ditepis oleh kiper Belanda dari gawangnya.

Pemenang dari pertandingan ini akan bertanding di babak 16 besar Piala Dunia melawan tim nasional Kanada, yang menyingkirkan Afrika Selatan dengan skor 1-0.











