Video: Kembali melatih Italia? Al Sadd secara resmi mengumumkan kepergian Mancini

Klub Al-Sadd dari Qatar mengumumkan pada Sabtu malam bahwa pelatih asal Italia, Roberto Mancini, telah meninggalkan jabatannya sebagai pelatih kepala tim setelah hanya 16 pertandingan memimpin staf teknis, sebuah langkah yang membuka jalan bagi kembalinya ia ke kursi kepelatihan Tim Nasional Italia yang sedang berupaya memulihkan kejayaannya setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, di mana nama pelatih berusia 61 tahun itu, yang memimpin Azzurri meraih gelar Kejuaraan Eropa 2021, telah santer disebut-sebut selama beberapa minggu terakhir sebagai calon pengganti Gennaro Gattuso yang dipecat.

Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh klub Al-Sadd Qatar di platform resminya, klub tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada Mancini dengan kata-kata yang menyentuh, mengatakan: "Terima kasih, Mancini. Semoga sukses dalam tantanganmu berikutnya, dan sampai jumpa lagi," sebagai isyarat jelas bahwa kepergian pelatih Italia itu terjadi atas kesepakatan bersama dan tantangan berikutnya menantinya di tempat lain, sementara klub menggambarkan periode singkat tersebut sebagai "berharga dan penuh kenangan indah".

Mancini telah melatih timnas Italia dari 2018 hingga 2023, dan membawanya meraih prestasi bersejarah dengan memenangkan Kejuaraan Eropa 2021 atas Inggris di final Wembley, namun ia gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kekalahan telak dari Makedonia Utara di babak play-off Eropa, kekalahan yang mempercepat kepergiannya dari Azzurri.

Setelah kegagalan terakhirnya lolos ke Piala Dunia 2026, Italia mengumumkan rencana komprehensif untuk mengembalikan kejayaannya, dan keputusan pertama adalah memecat Gattuso. Sejak saat itu, belum ada pelatih baru yang memimpin Azzurri, sambil menunggu keputusan akhir yang tampaknya mengarah kuat ke Mancini, yang memiliki pengalaman luas dan prestasi besar di level Eropa.