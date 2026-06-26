Video: Kekalahan telak Prancis dari Viking saat Deschamps absen

Timnas Prancis berhasil mengamankan posisi teratas di grupnya dengan gemilang di Piala Dunia 2026, setelah menampilkan serangan gencar yang menghancurkan melawan Norwegia yang mereka kalahkan dengan skor 4-1, dalam pertandingan ketiga dan terakhir babak penyisihan grup.

"Les Bleus" menunjukkan dominasi mereka sejak menit-menit awal, dan menegaskan bahwa mereka datang dengan penuh keyakinan untuk memperjuangkan gelar juara, melalui penampilan menyerang yang menakutkan yang mengacaukan rencana "The Vikings" dan memastikan lolos ke babak selanjutnya lebih awal.

Pertandingan ini menjadi panggung bagi Ousmane Dembélé, yang menampilkan malam bersejarah yang mengingatkan kembali pada kejayaan para penyerang legendaris dalam sejarah Prancis, di tengah absennya pelatihnya, Didier Deschamps, akibat meninggalnya ibunya.

Dembélé membuka skor pada menit ke-7 berkat umpan terobosan dari Kylian Mbappé, lalu mencetak gol kedua (20) lewat umpan lain dari Mbappé, sebelum Thelonious Aasgaard memperkecil ketertinggalan Norwegia (21) berkat assist dari Andreas Schildrup.

Dembélé kembali mencetak gol dan melengkapi hat-trick-nya pada menit ke-32 berkat umpan matang dari Aurélien Tchouaméni, sementara ⁨Désiré Doué⁩ mencetak gol keempat untuk Les Bleus (90+4) berkat umpan dari ⁨Bradley Barcola⁩.

Prancis, yang memuncaki grup, dijadwalkan akan menghadapi Swedia, peringkat ketiga Grup 6, sementara Norwegia, runner-up grup, akan menghadapi Pantai Gading di babak 32 besar.

Babak Pertama: Dembélé Menulis Sejarah Prancis

Pertandingan dimulai dengan agresif dari pihak Prancis, di mana Kylian Mbappé melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang dan keluar. Di area penalti Prancis, terjadi upaya dari Norwegia yang disertai dengan terjatuhnya salah satu pemain, namun pertahanan Prancis berhasil mengamankan bola.

Pada menit ke-7, Ousmane Dembélé membuka skor untuk Prancis setelah menerima umpan terobosan dari Kylian Mbappé, dengan tendangan keras kaki kanan dari dalam kotak penalti ke sudut kiri bawah gawang, sehingga skor menjadi Norwegia 0 - 1 Prancis.

Upaya dari pihak Norwegia terus berlanjut melalui tendangan keras dari Larsson yang melambung di atas gawang Mike Maignan, sementara Mbappé menerobos dari sisi kiri dan melepaskan tendangan keras, namun kiper Norwegia berhasil menepisnya dengan susah payah.

Pada menit ke-20, Ousmane Dembélé mencetak gol keduanya dan gol kedua bagi timnas Prancis setelah serangan balik cepat dan umpan kunci lainnya dari Mbappé, dengan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti ke sudut bawah kiri gawang, sehingga skor menjadi Norwegia 0 - 2 Prancis.

Pada menit ke-21, Thelonious Aasgaard memperkecil ketertinggalan Norwegia dengan gol indah hasil umpan Andres Schildrup, melalui tendangan kaki kanan dari tengah kotak penalti, sehingga skor menjadi Norwegia 1 - 2 Prancis.

Norwegia terus menekan melalui serangan yang apik di sayap kiri, namun Upamecano berhasil menghalau bola sebelum sampai ke Larsson.

Pada menit ke-32, Ousmane Dembélé kembali mencetak gol dan melengkapi hat-trick-nya dengan gol ketiga untuk Prancis setelah menerima umpan terobosan dari Aurélien Tchouaméni, melalui tendangan kaki kiri dari tengah kotak penalti ke sudut kiri bawah gawang, sehingga skor menjadi Norwegia 1 - 3 Prancis, dan babak pertama pun berakhir.

Babak Kedua: Minian Menggagalkan Upaya Norwegia Mencetak Gol

Babak kedua dimulai dengan dominasi Norwegia, di mana tim Norwegia mendapatkan tendangan penalti pada menit-menit awal.

Jørgen Strand Larsen mengeksekusi tendangan tersebut dengan tendangan keras kaki kanan ke sudut bawah kanan gawang, namun kiper Mike Mainian menepisnya dengan gemilang, sehingga menggagalkan peluang Norwegia untuk unggul.

Tim Prancis terus melancarkan serangan, dan Kylian Mbappé nyaris membuka skor dengan tendangan dari dalam kotak penalti yang melambung di atas gawang kiper Norwegia.

Pada menit ke-65 babak tersebut, timnas Prancis melakukan dua pergantian pemain, di mana Mathis Cherki masuk menggantikan Michael Olis, kemudian pelatih melakukan pergantian lain dengan memasukkan Bradley Barkola menggantikan Ousmane Dembélé.

Mbappé mencoba memanfaatkan umpan-umpan silang, namun ia gagal mengarahkan bola ke gawang. Di sisi lain, pemain bernama Oscar terus menjadi ancaman bagi pertahanan Prancis melalui dribel dan umpan-umpan terobosan yang ia lakukan.

Aurélien Chouameni menerima kartu kuning akibat pelanggaran keras, sementara tekanan Norwegia terus berlanjut melalui Oscar yang membuang peluang berbahaya setelah intervensi pertahanan dari Upamecano.

Tim Prancis mempertahankan soliditas pertahanannya dan berhasil menghentikan upaya berulang Norwegia meskipun para gelandang Norwegia terlihat sangat aktif.

Babak pertama hampir berakhir dengan serangan balik cepat Prancis, yang diakhiri dengan tendangan Bradley Barkola dari sudut sempit, yang berujung pada tendangan sudut.

Ketegangan menguasai pertandingan di menit-menit akhir, dengan upaya saling serang dari kedua tim untuk mencapai gawang, namun skor tetap tak berubah hingga Desiré Doi muncul di detik-detik terakhir.

Desiré Doi enggan mengakhiri pertandingan tanpa meninggalkan jejaknya sendiri; pada menit ke-90+4, bintang muda itu melompat lebih tinggi dari semua pemain di dalam kotak penalti, dan menyundul umpan silang yang akurat dari pemain pengganti yang tampil gemilang, Bradley Barkola, dengan sundulan mematikan yang menggetarkan sudut bawah kanan gawang.

Gol keempat ini menegaskan dominasi “Les Bleus” dan mengubur harapan Norwegia, sekaligus mengakhiri malam luar biasa bagi Prancis yang berhasil memuncaki grup dengan layak dan pantas.