Video: Kegembiraan luar biasa, putri Erdogan dan suaminya merayakan hattrick Salah

Kekaguman publik Turki terhadap penampilan gemilang bintang Mesir Mohamed Salah tidak hanya menjangkiti para pendukung timnya, Trabzonspor, tetapi juga meluas hingga ke keluarga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Salah mencetak hat-trick ke gawang Galatasaray pada hari Sabtu, memimpin Trabzonspor meraih kemenangan besar 4-0, sekaligus memangkas jarak dengan pemuncak klasemen menjadi 3 poin, dengan menempati posisi kelima.

Selama pertandingan berlangsung, perhatian publik Turki tertuju pada selebrasi mencolok di tribun dari mantan Menteri Keuangan Turki Berat Albayrak beserta istrinya, Esra, putri Presiden Erdogan, atas gol-gol Salah.









Menurut situs "Patronlar Dunyasi" yang khusus membahas ekonomi dan bisnis, kemunculan Albayrak di pertandingan Trabzonspor melawan Galatasaray terjadi setelah berbulan-bulan absen dari sorotan media dan kegiatan publik.

Situs itu melanjutkan: "Albayrak (47 tahun) bersama istrinya Esra Erdogan dan anak-anak mereka pergi ke kota Trabzon di pesisir Laut Hitam untuk menyaksikan pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Trabzonspor 4-0 atas pemuncak klasemen Galatasaray."

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Ditambahkannya: "Albayrak dari tribun menyaksikan gol-gol yang dicetak bintang Mesir tersebut, yang meraih hat-trick, serta memberikan umpan matang untuk gol rekannya Savio. Istrinya, Esra, juga bergabung dengan para pendukung dalam menyerukan nama Mohamed Salah."

Ia mengungkapkan: "Hubungan Albayrak dengan Trabzonspor bukanlah hal baru, di mana presiden klub Ertugrul Dogan beberapa hari lalu menyatakan bahwa (menantu Presiden Turki itu) telah memberikan dukungan kepada klub dalam sejumlah proyek dan operasi."

Dengan kemenangan Trabzonspor, poin tim tersebut bertambah menjadi 10, sementara Galatasaray tetap berada di puncak dengan 13 poin.