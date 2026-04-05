Video: Kegagalan Tentara Kerajaan dan Nahda Berkan Menguntungkan Wydad

Tim Kerajaan terhenti setelah bermain imbang tanpa gol melawan Al-Kawkab Marrakesh pada Minggu malam, dalam pertandingan pekan ke-15 Liga Profesional Maroko.

Para pemain kedua tim tidak berhasil mencetak gol selama 90 menit.

Poin Tim Nasional Maroko naik menjadi 30 poin di puncak klasemen, unggul selisih gol atas Raja Casablanca yang berada di posisi kedua.

Sementara itu, Al-Kawkab Marrakesh mengumpulkan 16 poin dan berada di posisi kesepuluh.

Dalam pertandingan yang sama, Nahda Berkane bermain imbang 1-1 dengan lawan mereka, Maghreb Fez.

Nahda Berkane unggul lebih dulu melalui gol Hamza El Moussaoui pada menit ke-21 dari tendangan penalti.

Maghreb Fez menyamakan kedudukan pada menit ke-69 melalui gol Sufyan Benjida.

Nahda Berkan kini mengoleksi 26 poin di peringkat kelima, sementara Maghreb Fez memiliki 28 poin di peringkat keempat.

Al-Wedad Al-Baydaoui memiliki 29 poin di peringkat ketiga, dan berpotensi naik ke puncak klasemen jika menang besok Senin melawan Al-Difaâ Al-Jadidi.

