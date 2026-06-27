Video: Kabar baik bagi Mesir terkait cedera menjelang laga melawan Australia

Mustafa Abu Zahra, anggota Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Mesir, membahas kondisi para pemain yang cedera di skuad Timnas Mesir, menjelang laga melawan Australia pada Jumat mendatang.

Timnas Mesir telah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Iran, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup.

Namun, pertandingan tersebut diwarnai cedera yang dialami Mohamed Salah dan Ahmed Fathouh, serta dipastikannya absennya Muhannad Lasheen dalam laga melawan Australia akibat skorsing.

Abu Zahra mengatakan dalam wawancara di saluran “MBC Mesir 2”: “Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi siapa pun yang berbuat baik… Saya berterima kasih kepada semua yang membantu kami di sini dalam turnamen ini.”

Ia menambahkan: “Alhamdulillah, kami sudah lolos sebelum pertandingan ini dan kami hanya bermain melawan Iran untuk memastikan peringkat yang baik di grup.”

Ia melanjutkan: “Dokter Muhammad Abu Al-Ala memberi tahu kami bahwa ia mampu mempersiapkan semua pemain sebelum pertandingan melawan Australia… Hamdi Fathi dan Hossam Abdel-Majeed siap diturunkan, namun Hossam Hassan enggan mengambil risiko dengan keduanya, meskipun mereka siap untuk bertanding di laga berikutnya.”

Dia menambahkan: “Kondisi cedera Fathouh dan Abdel Moneim masih belum jelas, tetapi cedera Salah ringan dan dalam beberapa jam ke depan kondisinya akan diumumkan.”



