Video: Jurnalis Mesir mengejek Mohamed Hani... Lihat reaksi Rabia

Di area media Stadion Dallas terjadi kejadian aneh setelah pertandingan antara Mesir dan Australia di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir lolos ke babak 16 besar turnamen tersebut setelah meraih kemenangan dramatis atas tim Asia itu dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 1-1 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung Sabtu malam kemarin.

Mohamed Hani mencetak gol bunuh diri ke gawang Australia setelah menerima umpan silang, yang merupakan gol bunuh diri kedua yang dicetak oleh bek Al-Ahly Mesir tersebut selama turnamen ini, setelah ia melakukan hal yang sama pada pertandingan pembuka melawan Belgia.

Hani kini menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak dua gol bunuh diri dalam satu edisi turnamen, setelah pemain Bulgaria Ivan Vutsov pada edisi 1966.

Seorang jurnalis Mesir yang berada di area media melontarkan pertanyaan sarkastis kepada Rami Rabia, bek timnas Mesir, dengan bertanya, “Apakah Anda akan mengawasi Mohamed Hani di pertandingan berikutnya?”, merujuk pada fakta bahwa bek Al-Ahly tersebut kini menjadi ancaman bagi pertahanan Mesir.

Namun, Rabia tidak menyukai sindiran terhadap rekan setimnya di tim nasional tersebut; raut wajahnya pun berubah, ia menatap dengan heran, lalu berpaling ke arah jurnalis lain.

Timnas Mesir sedang bersiap untuk menghadapi Argentina pada Selasa malam mendatang di babak 16 besar Piala Dunia.