Timnas Brasil kembali ke titik awal setelah berhasil menyamakan kedudukan 1-1 melawan Jepang, dalam laga yang digelar di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah sebelumnya “Samurai Biru” mengejutkan semua orang dengan unggul di babak pertama.

Timnas Jepang membuka skor pada menit ke-29 melalui Kaishu Sano, yang menerobos pertahanan lawan sebelum melepaskan tendangan indah dari luar kotak penalti, yang mendarat di sudut kiri gawang Alisson.

Di awal babak kedua, timnas Brasil meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan, hingga pada menit ke-56, ketika Gabriel mengirim umpan silang yang melewati kiper Jepang, dan Casemiro yang tidak terkawal menyundulnya dengan keras dari jarak dekat ke atas gawang, menyamakan kedudukan untuk Seleção.

Timnas Brasil lolos ke babak 32 besar setelah memuncaki Grup C dengan raihan 7 poin, berkat kemenangan atas Haiti dan Skotlandia, serta hasil imbang sebelumnya melawan Maroko.

Sementara itu, Jepang menempati posisi kedua di Grup 6 dengan 5 poin, berkat kemenangan atas Tunisia dan dua hasil imbang melawan Belanda serta Swedia.