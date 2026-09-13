Pemain Inggris Ivan Toney, penyerang tim utama sepak bola klub Al Ahli Saudi, tampil dalam kompetisi Liga Elite Joy (Liga Saudi U-21).

Tim Al Ahli U-21 menghadapi Al Wehda pada hari Minggu ini, di Stadion "Al Raqi" di Jeddah, dalam pekan keempat kompetisi Liga Elite Joy.

Jurnalis Saudi Walid Saeed, melalui akun pribadinya di situs "X", menayangkan sebuah video yang memperlihatkan Toney sengaja hadir menyaksikan pertandingan dari stadion, untuk mendukung para pemain Al Ahli.

Hal ini terjadi hanya 48 jam setelah ia mencetak dua gol dalam kemenangan tim utama atas Al Hazm dengan skor 3-1, pada Jumat lalu, di Stadion Alinma di Jeddah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Toney bersama "Al Raqi" bersiap menghadapi Pakhtakor asal Uzbekistan, besok Senin, di Stadion Alinma, dalam pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Perlu diingat bahwa tim Al Ahli menjalani pertandingan melawan Al Wehda dalam posisi menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi U-21, dengan koleksi 7 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kali imbang.