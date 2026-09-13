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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Ivan Toney Tampil di Saudi Pro League

Al Ahli U21 vs Al Watan U21
Al Ahli U21
Al Watan U21
Jawwy Elite League U-21
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

Penampilan langka

Pemain Inggris Ivan Toney, penyerang tim utama sepak bola klub Al Ahli Saudi, tampil dalam kompetisi Liga Elite Joy (Liga Saudi U-21).

Tim Al Ahli U-21 menghadapi Al Wehda pada hari Minggu ini, di Stadion "Al Raqi" di Jeddah, dalam pekan keempat kompetisi Liga Elite Joy.

Jurnalis Saudi Walid Saeed, melalui akun pribadinya di situs "X", menayangkan sebuah video yang memperlihatkan Toney sengaja hadir menyaksikan pertandingan dari stadion, untuk mendukung para pemain Al Ahli.

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Hal ini terjadi hanya 48 jam setelah ia mencetak dua gol dalam kemenangan tim utama atas Al Hazm dengan skor 3-1, pada Jumat lalu, di Stadion Alinma di Jeddah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Jawwy Elite League U-21
Al Qadisiyah U21 crest
Al Qadisiyah U21
Al Qadisiyah U21
Al Ahli U21 crest
Al Ahli U21
Al Ahli U21
Jawwy Elite League U-21
Al Watan U21 crest
Al Watan U21
Al Watan U21
Al Okhdood U21 crest
Al Okhdood U21
Al Okhdood U21

Toney bersama "Al Raqi" bersiap menghadapi Pakhtakor asal Uzbekistan, besok Senin, di Stadion Alinma, dalam pekan pertama fase liga turnamen Liga Champions Asia Elite.

Perlu diingat bahwa tim Al Ahli menjalani pertandingan melawan Al Wehda dalam posisi menempati peringkat keempat di klasemen Liga Saudi U-21, dengan koleksi 7 poin, yang diraih dari dua kemenangan dan satu kali imbang.

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