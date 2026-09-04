Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Isak 2026 setara dengan momok 2025!

Ipswich Town vs Liverpool
Ipswich Town
Liverpool
Premier League
A. Isak
Inggris
Swedia

Sang algojo Swedia kembali ke performa terbaiknya

Alexander Isak mencetak dua gol cepat untuk mengantar Liverpool meraih kemenangan atas tuan rumah Ipswich Town (2-0), Jumat malam di Stadion "Portman Road", pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Bintang asal Swedia itu mencetak kedua golnya dalam rentang 3 menit (menit ke-6 dan ke-9), berkat dua umpan matang dari pemain internasional Belanda, Cody Gakpo.

Baca Juga

Abdelkarim Contoh Terbaru: Hantu Neymar Masih Menghantui Barcelona

9 Bulan Desakan dan Penghindaran: Bagaimana Barcelona Merekrut Gabriel Jesus?

Dengan brace ini, Isak mencapai gol ketiganya di Premier League musim ini, menyamai seluruh torehan golnya di kompetisi yang sama sepanjang musim lalu, yang diwarnai penurunan performa, ditambah cedera parah yang membuatnya absen dari lapangan dalam waktu lama.

Mantan bintang Newcastle itu sebelumnya telah mencetak satu gol pada pekan kedua Liga Inggris musim ini, saat imbang (2-2) melawan Nottingham Forest.

Isak bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2025 dari Newcastle United, setelah mencetak 54 gol dalam 86 pertandingan di Liga Inggris bersama The Magpies.

Pertemuan melawan Ipswich bukan hal baru bagi Isak, karena penyerang asal Swedia itu sebelumnya telah mencetak 4 gol ke gawang tim yang sama, dalam dua pertandingan Premier League sepanjang musim 2024-25 ketika masih menjadi pemain Newcastle, termasuk satu hat-trick di Stadion "Portman Road".

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora".


Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google