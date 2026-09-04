Alexander Isak mencetak dua gol cepat untuk mengantar Liverpool meraih kemenangan atas tuan rumah Ipswich Town (2-0), Jumat malam di Stadion "Portman Road", pada pekan ketiga Liga Primer Inggris.

Bintang asal Swedia itu mencetak kedua golnya dalam rentang 3 menit (menit ke-6 dan ke-9), berkat dua umpan matang dari pemain internasional Belanda, Cody Gakpo.

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Dengan brace ini, Isak mencapai gol ketiganya di Premier League musim ini, menyamai seluruh torehan golnya di kompetisi yang sama sepanjang musim lalu, yang diwarnai penurunan performa, ditambah cedera parah yang membuatnya absen dari lapangan dalam waktu lama.

Mantan bintang Newcastle itu sebelumnya telah mencetak satu gol pada pekan kedua Liga Inggris musim ini, saat imbang (2-2) melawan Nottingham Forest.

Isak bergabung dengan Liverpool pada musim panas 2025 dari Newcastle United, setelah mencetak 54 gol dalam 86 pertandingan di Liga Inggris bersama The Magpies.

Pertemuan melawan Ipswich bukan hal baru bagi Isak, karena penyerang asal Swedia itu sebelumnya telah mencetak 4 gol ke gawang tim yang sama, dalam dua pertandingan Premier League sepanjang musim 2024-25 ketika masih menjadi pemain Newcastle, termasuk satu hat-trick di Stadion "Portman Road".

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