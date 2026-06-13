Video: Ibrahimović mengusir seorang "YouTuber" karena Ronaldo

Ibrahimović, penasihat AC Milan dan legenda sepak bola Swedia, mengusir YouTuber Amerika Serikat yang terkenal, Speed, dari studio Fox Sports selama Piala Dunia 2026.

Speed berada di studio bersama Ibrahimovic dan Thierry Henry, legenda Prancis dan Arsenal, sebelum Zlatan menanyakan prediksinya tentang tim mana yang akan memenangkan Piala Dunia tahun ini.

Speed langsung menjawab: "Ronaldo akan memenangkan Piala Dunia," dan di sini Ibrahimovic merebut mikrofon dari tangan YouTuber tersebut dan mendorongnya keluar dari studio.

Speed terus mengulang saat meninggalkan studio: "Tunggu saja... Dia akan menang... Dia akan menang."

Perlu diketahui bahwa Speed terkenal sebagai pendukung Ronaldo sejak bertahun-tahun lalu, dan sebelumnya telah beberapa kali memprediksi kemenangannya di Piala Dunia.

Timnas Portugal berada di Grup 11, yang juga dihuni oleh Kolombia, Republik Demokratik Kongo, dan Uzbekistan.

Ibrahimovic memiliki hubungan yang tegang dengan Cristiano Ronaldo, bintang Al-Nassr dan timnas Portugal, dan sebelumnya telah melontarkan beberapa kritik terbuka terhadapnya.

