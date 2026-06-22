Video: Hossam Hassan Menang Taruhan atas Zico di Piala Dunia

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, berhasil memenangkan taruhannya saat menghadapi Selandia Baru dalam pertandingan yang berlangsung hari ini, pada putaran kedua Grup 7 di putaran final Piala Dunia 2026.

Selandia Baru unggul pada menit ke-15 melalui Finn Sormann, dan setelah berbagai upaya dari tim Firaun, Zico mencetak gol penyama kedudukan untuk Mesir pada menit ke-59 melalui sundulan keras setelah umpan silang yang apik dari bek kanan Mohamed Hani.

Zico (29 tahun) mencetak gol ketiganya dalam empat penampilan internasionalnya, setelah sebelumnya mencetak gol ke gawang Rusia dan Brasil dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia.









Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, menaruh kepercayaan pada Zico, memilihnya di atas banyak pemain lain, dan menurunkannya sebagai starter dalam dua pertandingan Mesir di Piala Dunia melawan Belgia dan Selandia Baru.

Zico, pemain Pyramids, tidak mengecewakan harapan Hossam Hassan, karena ia tampil gemilang dalam pertandingan persahabatan dan mencetak gol berharga ke gawang Selandia Baru hari ini.

Selain itu, Zico juga menciptakan gol kedua bagi timnas Mesir dalam pertandingan yang sama, yang dicetak oleh rekan setimnya, Mohamed Salah.

Jaringan statistik “Opta” menyebutkan bahwa Zico menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Mesir yang mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya dalam pertandingan yang sama di ajang Piala Dunia.