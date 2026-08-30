Manchester United bangkit dengan cara terbaik yang mungkin, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan telak dengan skor 5-1 atas tamunya Ipswich Town, pada pekan kedua Liga Premier Inggris, untuk meraih kemenangan pertama mereka musim ini di bawah asuhan pelatih Michael Carrick.

Bintang Portugal Bruno Fernandes menjadi pahlawan pertandingan tanpa tanding, setelah mencetak tiga gol "hat-trick" dan memimpin Manchester United menghancurkan lawannya, sementara Bryan Mbeumo menambahkan gol kelima setelah menerima umpan magis dari sang kapten tim.

Ipswich mengejutkan, Bruno mengembalikan United

Manchester United mendominasi sejak awal, tetapi Ipswich justru menjadi pihak yang membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat Leif Davis dengan tembakan luar biasa yang membentur bagian bawah mistar sebelum menyentuh jala.

Tuan rumah tidak menunggu lama untuk membalas, karena Bruno Fernandes memanfaatkan kesalahan fatal lini pertahanan Ipswich pada menit ke-40, untuk berhadapan satu lawan satu dengan gawang dan mencetak gol penyeimbang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor 1-1.

Awal yang berapi-api di babak kedua

United memasuki babak kedua dengan tekad yang berbeda, dan setelah serangkaian peluang berbahaya, bek Ipswich Jacob Greaves mencetak gol bunuh diri ke gawangnya sendiri pada menit ke-56 setelah membelokkan bola di dalam kotak penalti ke jalanya sendiri.

Perayaan United sempat terhenti beberapa saat setelah wasit menggunakan teknologi video untuk meninjau adanya sentuhan tangan pada awal serangan, sebelum akhirnya mengesahkan gol tersebut.

Beberapa menit kemudian, United mendapatkan penalti akibat pelanggaran di dalam kotak penalti, yang dieksekusi Bruno Fernandes dengan sukses pada menit ke-61, untuk memberikan timnya gol ketiga.

Hat-trick memastikannya

Tuan rumah melanjutkan tekanan serangan mereka, hingga sebuah upaya dari Bryan Mbeumo di dalam kotak penalti memantul ke arah Bruno Fernandes, yang tidak ragu untuk menceploskannya ke jala pada menit ke-68, melengkapi hat-trick di tengah perayaan para pendukung Old Trafford.

Meski unggul dengan nyaman, United tidak mengendur, malah terus menciptakan peluang, di mana kiper Kayle Cheerburn menghalau Marcus Rashford, Matheus Cunha, dan Patrick Dorgu dari menambah gol lainnya dengan penyelamatan-penyelamatan istimewa.

Mbeumo menutup pesta lima gol

Pada menit ke-82, Bryan Mbeumo menutup pesta gol setelah menerima umpan matang dari Bruno Fernandes, untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan menempatkan bola dengan cara yang luar biasa melewati atasnya, menandai gol kelima.

United mencoba menambah lebih banyak gol pada menit-menit terakhir, tetapi cemerlangnya kiper Ipswich menghalangi bertambahnya hasil, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan yang layak bagi Manchester United dengan skor 5-1.

Dengan kemenangan ini, Manchester United menghapus jejak kekalahannya di pekan pertama melawan Hull City, dan mengirimkan pesan kuat bahwa mereka mampu bersaing, di bawah kepemimpinan kaptennya yang cemerlang Bruno Fernandes yang menorehkan salah satu pertandingan terbaiknya dengan seragam tim.