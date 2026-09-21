Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
Diterjemahkan oleh

Video: Handball, Penalti "Tersembunyi" yang Menambah Kemarahan Real

Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Spanyol

Dua kartu merah yang berpotensi diberikan, kepada Cristian Romero dan Kang-in Lee, bukanlah satu-satunya momen yang membuat Real Madrid merasa dirugikan dalam derби melawan Atletico Madrid.

Surat kabar Marca menyebutkan, "Pada babak kedua, sebuah tembakan dari Mbappe mengenai tangan Marc Pubill, bek Atletico Madrid, di dalam kotak penalti timnya."

Momen ini berlalu tanpa perhatian selama siaran pertandingan, sebelum kembali menjadi sorotan melalui jejaring sosial, pada Senin pagi ini.

Momen ini memberikan lebih banyak argumen kepada para pendukung Real Madrid, setelah mereka menemukan alasan lain untuk memprotes keputusan-keputusan wasit Ortiz Arias, yang penunjukannya menimbulkan keheranan di dalam klub Los Blancos, karena kurangnya pengalaman dalam memimpin jenis pertandingan seperti ini.

Dalam momen tersebut, Mbappe mencoba melepaskan tembakan dari sisi kiri serangan Real Madrid. Bola mengarah ke posisi Pubill, yang meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya, namun pada detik terakhir ia menempatkannya di depan tubuhnya, sehingga bola langsung mengenai tangannya saat bola melaju.

LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Momen itu berlangsung sangat cepat, sampai-sampai siaran televisi tidak menayangkan tayangan ulang apa pun selama pertandingan. Namun beberapa akun di jejaring sosial memublikasikan sudut pandang samping dari kejadian tersebut, guna menyoroti penalti "tersembunyi" yang memberikan lebih banyak argumen kepada para pendukung Real Madrid dalam keluhan mereka atas kepemimpinan wasit yang kontroversial selama derби.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google