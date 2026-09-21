Dua kartu merah yang berpotensi diberikan, kepada Cristian Romero dan Kang-in Lee, bukanlah satu-satunya momen yang membuat Real Madrid merasa dirugikan dalam derби melawan Atletico Madrid.

Surat kabar Marca menyebutkan, "Pada babak kedua, sebuah tembakan dari Mbappe mengenai tangan Marc Pubill, bek Atletico Madrid, di dalam kotak penalti timnya."

Momen ini berlalu tanpa perhatian selama siaran pertandingan, sebelum kembali menjadi sorotan melalui jejaring sosial, pada Senin pagi ini.

Momen ini memberikan lebih banyak argumen kepada para pendukung Real Madrid, setelah mereka menemukan alasan lain untuk memprotes keputusan-keputusan wasit Ortiz Arias, yang penunjukannya menimbulkan keheranan di dalam klub Los Blancos, karena kurangnya pengalaman dalam memimpin jenis pertandingan seperti ini.

Dalam momen tersebut, Mbappe mencoba melepaskan tembakan dari sisi kiri serangan Real Madrid. Bola mengarah ke posisi Pubill, yang meletakkan kedua tangannya di belakang tubuhnya, namun pada detik terakhir ia menempatkannya di depan tubuhnya, sehingga bola langsung mengenai tangannya saat bola melaju.

Momen itu berlangsung sangat cepat, sampai-sampai siaran televisi tidak menayangkan tayangan ulang apa pun selama pertandingan. Namun beberapa akun di jejaring sosial memublikasikan sudut pandang samping dari kejadian tersebut, guna menyoroti penalti "tersembunyi" yang memberikan lebih banyak argumen kepada para pendukung Real Madrid dalam keluhan mereka atas kepemimpinan wasit yang kontroversial selama derби.

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