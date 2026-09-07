Di Valdebebas, konferensi pers Jose Mourinho tidak pernah berlalu begitu saja, dan setiap kemunculan pelatih asal Portugal itu layak untuk dijadikan sebuah film, namun apa yang terjadi hari ini tampak seperti sebuah babak dari film fiksi ilmiah.

Di penghujung konferensi persnya sebelum menghadapi bekas timnya, Inter Milan, dan ketika Mourinho, pelatih Real Madrid saat ini, sudah menuju ke lorong dalam kota olahraga Valdebebas, ia dikejutkan oleh sebuah kejadian yang sulit dipercaya, ketika salah seorang jurnalis mendekatinya dan memberinya sebuah hadiah tak terduga: sebuah penyemprot air dari jenis yang digunakan untuk membasahi rumput sebelum pertandingan.

Jurnalis dari surat kabar "El Mundo", Abraham Romero, mengungkapkan melalui akun-akunnya di jejaring media sosial detail dari momen lucu ini yang ia dokumentasikan sendiri, seraya menegaskan bahwa dialah pemberi hadiah aneh tersebut.

Hadiah itu bukan sekadar iseng, melainkan sebuah kenang-kenangan yang disengaja untuk salah satu malam paling gila dalam karier Mourinho dan sejarah Liga Champions Eropa, yaitu pertandingan semifinal 2010 yang terkenal melawan Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola.

Saat itu Inter Milan yang dilatih Mourinho menang (3-2 secara agregat dua pertemuan) dan lolos ke final meski kalah di leg kedua di Camp Nou dengan skor tanpa balas, dan sang pelatih Portugal merayakan kelolosan bersejarahnya dengan berlari di tengah semburan air yang dilepaskan oleh kru stadion Camp Nou dalam upaya mencegahnya merayakan.

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Hadiah penyemprot itu kembali mengingatkan pada momen ikonik tersebut yang telah menjadi simbol persaingan Mourinho dan Guardiola, serta menjadi pesan baru dari sang jurnalis bahwa sebagian malam tak akan terlupakan, dan bahwa Mourinho, bahkan saat ini sebagai pelatih Real Madrid, masih hidup di bawah gema pesan-pesan yang tidak berlalu begitu saja itu.