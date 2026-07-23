Pemain Prancis, Antoine Griezmann, memulai perjalanan resminya di Major League Soccer dengan cara terbaik yang mungkin.

Penyerang Prancis berusia 35 tahun itu tampil untuk pertama kalinya di Major League Soccer dan mencetak gol dalam kemenangan telak Orlando City 4-0 atas San Jose Earthquakes.

Gol Antoine Griezmann pada pertandingan pertamanya di Major League Soccer merupakan gol ke-300 sepanjang kariernya bersama klub-klub.

Pemain Prancis itu memulai pertandingan sebagai starter di bawah arahan pelatih asal Argentina, Martin Perlman, dan bermain penuh, serta mencetak gol ketiga pada menit ke-48.

Bek Slovenia David Brekalo, pemain Kolombia Ivan Angulo, dan pemain Paraguay Bryan Ojeda melengkapi kemenangan telak atas San Jose Earthquakes.

Dengan kemenangan ini, Orlando City naik ke peringkat kesepuluh Wilayah Timur dengan raihan 17 poin, hanya berselisih dua poin dari zona lolos ke babak play-off yang saat ini ditempati oleh DC United.







