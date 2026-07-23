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San Jose Earthquakes v Orlando City SCGetty Images Sport

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Video: Griezmann mengawali perjalanannya di Liga Amerika dengan cara terbaik

San Jose vs Orlando City
San Jose
Orlando City
Major League Soccer
A. Griezmann
AS
Prancis

Bermain sebagai starter dalam pertandingan pertamanya

Pemain Prancis, Antoine Griezmann, memulai perjalanan resminya di Major League Soccer dengan cara terbaik yang mungkin.

Penyerang Prancis berusia 35 tahun itu tampil untuk pertama kalinya di Major League Soccer dan mencetak gol dalam kemenangan telak Orlando City 4-0 atas San Jose Earthquakes.

Gol Antoine Griezmann pada pertandingan pertamanya di Major League Soccer merupakan gol ke-300 sepanjang kariernya bersama klub-klub.

 Pemain Prancis itu memulai pertandingan sebagai starter di bawah arahan pelatih asal Argentina, Martin Perlman, dan bermain penuh, serta mencetak gol ketiga pada menit ke-48.

Bek Slovenia David Brekalo, pemain Kolombia Ivan Angulo, dan pemain Paraguay Bryan Ojeda melengkapi kemenangan telak atas San Jose Earthquakes.

Major League Soccer
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Orlando City
ORL
Nashville SC crest
Nashville SC
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Major League Soccer
San Jose crest
San Jose
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Los Angeles
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Dengan kemenangan ini, Orlando City naik ke peringkat kesepuluh Wilayah Timur dengan raihan 17 poin, hanya berselisih dua poin dari zona lolos ke babak play-off yang saat ini ditempati oleh DC United.



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