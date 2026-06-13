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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

Diterjemahkan oleh

Video: Gol spektakuler Vinícius mematahkan dominasi Maroko

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Vinicius Junior
Brasil
Maroko
AS

Timnas Brasil berhasil segera membalikkan keadaan, setelah sempat tertinggal dari Maroko, dalam pertandingan kedua tim pada babak penyisihan grup Piala Dunia.

Tim Samba tertinggal pada menit ke-21 setelah Maroko unggul lewat gol Ismail Saibari.

Timnas Maroko tidak mundur ke posisi bertahan, melainkan terus melakukan serangan untuk memperbesar keunggulan dengan gol kedua.

Namun, tim Brasil segera menata kembali barisan mereka untuk menyamakan kedudukan.

Dan benar saja, Vinícius Júnior berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-32 berkat keahlian individunya, setelah melakukan dribel dan melepaskan tendangan keras ke gawang kiper Yassine Bounou.

World Cup
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Scotland
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Morocco
MAR
World Cup
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Brazil
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HAI

Maroko tidak berhasil kembali memimpin, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.

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