Marcos Llorente, bek Atletico Madrid, melanjutkan kisah cintanya terhadap gawang Liverpool di Stadion "Anfield", hingga mencatatkan angka-angka rekor yang mencolok.

Llorente mencetak gol kelimanya ke gawang Liverpool di kandang mereka pada ajang Liga Champions Eropa, sehingga menempatkan Atletico Madrid unggul setelah 16 menit peluit tanda dimulainya pertandingan kedua tim digelar pada malam hari ini, Rabu.

Lima gol Llorente dengan seragam Atletico Madrid di Stadion "Anfield" tercipta hanya dalam 3 pertandingan, di mana ia mencetak dua gol pada babak 16 besar musim 2019-2020, kemudian dua gol pada fase grup musim lalu, sebelum mencetak satu gol baru hari ini.

Menurut statistik "Mister Chip", Llorente menjadi pemain tim tamu tersubur ke gawang Liverpool di Stadion "Anfield" pada ajang Liga Champions, melampaui Karim Benzema yang mencetak 4 gol.

Real Madrid menjadi satu-satunya klub yang mengungguli torehan Llorente di Stadion "Anfield" pada ajang Liga Champions, di mana tim Los Blancos mencetak 8 gol, sementara pemain ini seorang diri menyamai total gol yang dicetak oleh klub Paris Saint-Germain, Benfica, dan Eindhoven.

Yang mencolok, Llorente mencetak 10 gol bersama Atletico Madrid di Liga Champions, separuh di antaranya dicetak ke gawang Liverpool di "Anfield".

Ia juga mencetak lebih banyak gol di Stadion Liverpool pada ajang benua tersebut dibandingkan yang ia cetak di stadion timnya sendiri, Atletico Madrid, di mana ia hanya mencetak 3 gol saja.