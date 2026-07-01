Video: Gol Diara Membawa Senegal Mencetak Rekor Afrika

Habib Diara membuka skor untuk Senegal pada menit ke-24 dalam laga melawan Belgia, hari Rabu ini, di babak 32 besar Piala Dunia 2026, sehingga tim “Singa Teranga” terus menunjukkan performa menyerang yang gemilang di turnamen ini.

Dengan gol Diara tersebut, Senegal kini telah mencetak total 9 gol di turnamen ini, sehingga mencetak rekor baru sebagai tim Afrika dengan jumlah gol terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia, menurut situs "stats foot" Prancis.

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Selain itu, Habib Diarra (22 tahun dan 179 hari) kini menjadi pencetak gol termuda untuk tim nasional Afrika di babak gugur sepanjang sejarah Piala Dunia.

Ismaïla Sarr memperbesar keunggulan Senegal pada menit ke-51, sehingga skor menjadi 2-0, sekaligus menambah jumlah gol tim Afrika tersebut di edisi Piala Dunia kali ini menjadi 10 gol.





Senegal sebelumnya lolos ke babak 32 besar setelah menempati posisi ketiga di Grup 9 dengan raihan 3 poin, sementara Belgia memuncaki Grup 7 dengan 5 poin.

Perlu dicatat bahwa pemenang antara “Singa Teranga” dan “Setan Merah” akan menghadapi pemenang antara Amerika Serikat dan Bosnia di babak 16 besar Piala Dunia.







