Video.. Gol bersejarah Boualam menegaskan kesulitan Eropa menghadapi Asia

Boualem Khoukhi menyelamatkan timnas Qatar dari kekalahan melawan Swiss, dengan mencetak gol penyeimbang yang dramatis (1-1) pada menit ke-90+5, Sabtu malam ini, sehingga memberikan "Al-Anabi" satu poin pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

Timnas Qatar sebelumnya telah kalah dalam ketiga pertandingannya, dalam partisipasi pertamanya di Piala Dunia di kandang sendiri pada tahun 2022, yaitu melawan Ekuador (2-0), Senegal (3-1), dan Belanda (2-0).

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Kemenangan Qatar ini menjadi pertanda baru akan perubahan yang terjadi dalam pertandingan antara tim-tim Asia dan Eropa, dalam dua edisi terakhir Piala Dunia.

Tim-tim Uni Eropa hanya meraih 4 kemenangan, dalam 12 pertandingan terakhir melawan tim-tim Asia di Piala Dunia sejak edisi 2022, dengan dua hasil imbang dan enam kekalahan, sebuah penurunan yang jelas dibandingkan dengan dua edisi sebelumnya, ketika tim-tim Eropa meraih 10 kemenangan dari 15 pertandingan, dengan empat hasil imbang dan hanya satu kekalahan.

Swiss dan Qatar bermain di Grup B Piala Dunia, yang juga mencakup Bosnia dan Herzegovina serta Kanada yang menjadi tuan rumah bersama.

Kanada bermain imbang dengan Bosnia dalam pertandingan pertama grup (1-1), di mana tim Eropa itu sempat unggul satu gol, sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan.



