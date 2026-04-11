Video: Gol baru yang mendekatkan Ronaldo pada rekor bersejarah Hamdallah

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, kembali menorehkan sejarah di Liga Roshen Saudi, setelah terus menunjukkan performa mencetak golnya yang khas dan membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu bintang terkemuka di kompetisi tersebut meskipun usianya sudah tidak muda lagi.

Gol terbaru Ronaldo tercipta saat menghadapi Al-Akhdoud pada Sabtu malam dalam laga pekan ke-28 Liga Roshen, yang sekali lagi menegaskan nilai besarnya di dalam tim, serta kemampuannya yang konsisten untuk membuat perbedaan di momen-momen krusial, di tengah sorotan luas dari para penggemar dan media atas setiap penampilannya di lapangan-lapangan Saudi.

Ronaldo berhasil mencetak gol ke gawang tuan rumah pada menit ke-15 babak pertama, setelah menerima umpan ajaib yang membuatnya berhadapan langsung dengan kiper Al-Akhdoud, sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut kiri gawang.

Dengan gol ini, Ronaldo menambah koleksi golnya menjadi 98 gol dalam 101 pertandingan yang ia jalani di Liga Pro Roshen, di mana ia kini hanya berjarak dua gol dari menyamai rekor bersejarah pemain Maroko, Abdelrazak Hamdallah.

Ronaldo perlu mencetak dua gol lagi dalam pertandingan malam ini, agar menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol di Liga Pro, sejajar dengan Hamdallah, mantan bintang Al-Ittihad.

"El Don" kini mengoleksi 24 gol dan berada di peringkat ketiga daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen, di belakang penyerang Al-Qadisiyah asal Meksiko, Julian Quionnes (26), dan bintang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney (27).












